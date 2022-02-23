Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Выручка Virgin Galactic за год выросла в 14 раз

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американская космическая компания Virgin Galactic опубликовала финансовый отчет за 2021 год, согласно которому выручка предприятия Ричарда Брэнсона выросла на 1283% по сравнению с предыдущим годом — с $238 тысяч до $3,29 млн.

Выручка Virgin Galactic за год выросла в 14 раз

Согласно отчету, свободные наличные средства компании на 31 декабря 2021 году составили $931 млн, в то время как годом ранее этот показатель был равен $679 млн. В Virgin Galactic спрогнозировали, что в первом квартале этого года свободный денежный поток будет отрицательным — от $75 до $85 млн.

Убыток Virgin Galactic составил $0,31 на акцию. Ожидалось, что он будет равен $0,35 за одну ценную бумагу. Чистый убыток компании по итогам года составил $352,9 млн — это на 45,3% меньше убытка, зафиксированного годом ранее.

Virgin Galactic — американская компания из Virgin Group, которая планирует организовывать коммерческие суборбитальные космические полеты. В июле прошлого года корабль Unity с сооснователем компании Ричардом Брэнсоном, двумя пилотами и еще четырьмя пассажирами на борту совершил полет на высоту 86 км и успешно вернулся на Землю.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Jared Ortega / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
  2. 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  3. 3 Коллекционирование останков динозавров: Хобби самых успешных предпринимателей
  4. 4 Как московский ресторатор Ричарда Брэнсона победил
  5. 5 Ричарду Брэнсону — 66! Советы предпринимателям
Tapper — революция в ресторанной сфере:
мгновенная оплата счета и чаевых по QR-коду
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2022

TV Neuro Technologies

27 февраля 2022

5G-инкубация от MTC Startup Hub

28 февраля 2022

Акселератор «Б8»

28 февраля 2022

Онлайн-курс школы стартапов Skolkovo

28 февраля 2022

«Стальное дерево»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Против России ввели первые санкции после признания ДНР и ЛНР

Истории

«Поменять юрисдикцию компаний и получить другое гражданство»: бизнес о последствиях признания ДНР и ЛНР

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Новости

Кабмин продлил финансовую поддержку предпринимателей, торгующих подакцизными товарами

Новости

Аналитики назвали топ-5 последствий признания ДНР и ЛНР для рынка жилья в России