Выручка Virgin Galactic за год выросла в 14 раз

Американская космическая компания Virgin Galactic опубликовала финансовый отчет за 2021 год, согласно которому выручка предприятия Ричарда Брэнсона выросла на 1283% по сравнению с предыдущим годом — с $238 тысяч до $3,29 млн.
Согласно отчету, свободные наличные средства компании на 31 декабря 2021 году составили $931 млн, в то время как годом ранее этот показатель был равен $679 млн. В Virgin Galactic спрогнозировали, что в первом квартале этого года свободный денежный поток будет отрицательным — от $75 до $85 млн.
Убыток Virgin Galactic составил $0,31 на акцию. Ожидалось, что он будет равен $0,35 за одну ценную бумагу. Чистый убыток компании по итогам года составил $352,9 млн — это на 45,3% меньше убытка, зафиксированного годом ранее.
Virgin Galactic — американская компания из Virgin Group, которая планирует организовывать коммерческие суборбитальные космические полеты. В июле прошлого года корабль Unity с сооснователем компании Ричардом Брэнсоном, двумя пилотами и еще четырьмя пассажирами на борту совершил полет на высоту 86 км и успешно вернулся на Землю.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 3 Коллекционирование останков динозавров: Хобби самых успешных предпринимателей
- 4 Как московский ресторатор Ричарда Брэнсона победил
- 5 Ричарду Брэнсону — 66! Советы предпринимателям
ВОЗМОЖНОСТИ
25 февраля 2022
27 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022