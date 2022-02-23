Выручка Virgin Galactic за год выросла в 14 раз

Американская космическая компания Virgin Galactic опубликовала финансовый отчет за 2021 год, согласно которому выручка предприятия Ричарда Брэнсона выросла на 1283% по сравнению с предыдущим годом — с $238 тысяч до $3,29 млн.

Согласно отчету, свободные наличные средства компании на 31 декабря 2021 году составили $931 млн, в то время как годом ранее этот показатель был равен $679 млн. В Virgin Galactic спрогнозировали, что в первом квартале этого года свободный денежный поток будет отрицательным — от $75 до $85 млн.

Убыток Virgin Galactic составил $0,31 на акцию. Ожидалось, что он будет равен $0,35 за одну ценную бумагу. Чистый убыток компании по итогам года составил $352,9 млн — это на 45,3% меньше убытка, зафиксированного годом ранее.

Virgin Galactic — американская компания из Virgin Group, которая планирует организовывать коммерческие суборбитальные космические полеты. В июле прошлого года корабль Unity с сооснователем компании Ричардом Брэнсоном, двумя пилотами и еще четырьмя пассажирами на борту совершил полет на высоту 86 км и успешно вернулся на Землю.

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