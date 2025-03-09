Virgin Group Брэнсона привлечет £700 млн на запуск перевозок через Ла-Манш

Как сообщает Financial Times, компания Брэнсона планирует наладить высокочастотное сообщение и стать первым прямым конкурентом на рынке после 30 лет монополии Eurostar.

Virgin Group сначала сосредоточится на развитии главного направления Лондон-Брюссель-Париж, а затем продлит маршрут до Амстердама. Проект планируют запустить в 2029 году.

Часть средств, £300 млн, компания намерена привлечь от инвесторов, а £400 млн составят заемные средства. Virgin Group рассчитывает стать главным акционером будущего проекта.

Как объясняет FT, владелец тоннеля под Ла-Маншем Getlink упростил правила безопасности и предложил субсидии в размере €50 млн, чтобы стимулировать компании к открытию железнодорожного сообщения через пролив.

Среди трудностей, с которыми может столкнуться перевозчик, газета выделяет покупку поездов, отвечающих требованиям безопасности, и поиск места на перегруженных станциях.

Руководитель железнодорожного проекта в Virgin Group Фил Уиттингем рассказал FT, что организация сообщения через Ла-Манш будет «огромной задачей», но «Virgin — это именно тот бренд, который должен ознаменовать новую эру в путешествиях» через пролив.

По словам топ-менеджера, основным конкурентом Virgin Group в этой сфере является испанский проект Evolyn. При этом обе компании обратились к британскому железнодорожному регулятору с просьбой вмешаться и предоставить им доступ к депо в восточном Лондоне.

Оно единственное в Великобритании, способное принимать и обслуживать высокоскоростные поезда, идущие через Ла-Манш, но фактически переполнено поездами Eurostar.

В Eurostar сообщили FT, что приветствуют развитие железнодорожных перевозок в Европе и считают конкуренцию в секторе высокоскоростных железных дорог «еще одним примером растущего спроса на железнодорожные перевозки в Европе».