Абсолютный крах: Virgin Orbit Ричарда Брэнсона распродала активы и полностью прекратила деятельность

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit, которую основал миллиардер Ричард Брэнсон, и которая когда-то стоила почти $4 млрд, потерпела абсолютный крах – распродала активы и полностью прекратила деятельность. Активы на сумму $36 млн реализовали на аукционе.

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона распродала свои активы на сумму $36 млн на аукционе и полностью прекратила деятельность. Об этом пишет TechCrunch. Распродажа активов была следствием процедуры банкротства Virgin Orbit.

Самолет Boeing 747, который использовали для запуска ракеты LauncherOne, продали за $15 млн. Часть оборудования Virgin Orbit на сумму $10 млн купила компания-разработчик самого большого в мире самолета Stratolaunch. Еще одну часть оборудования купил производитель малых ракет Rocket Lab.

В последнее время Virgin Orbit испытывала серьезные трудности с финансированием бизнеса. Нехватка инвестиций привела к катастрофической финансовой ситуации в компании и, как следствие, к ее банкротству.

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