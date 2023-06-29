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Акции Virgin Galactic упали на 8% после старта первого коммерческого суборбитального полета

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции Virgin Galactic неожиданно упали на фоне успешного старта первого коммерческого суборбитального полета. Космолет Unity поднялся на высоту 80 км и доставил шесть человек к границе космоса.

Акции Virgin Galactic упали на 8% после старта первого коммерческого суборбитального полета

Американская корпорация по космическому туризму Virgin Galactic запустила космолет Unity в рамках первого коммерческого суборбитального полета. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании.

На борту Unity находятся шесть человек, в том числе двое военнослужащих ВВС Италии. Корабль поднялся на высоту 80 км, несколько минут провел в условиях гравитации и начал возвращаться на Землю.

Акции Virgin Galactic на бирже Nasdaq неожиданно упали на 8% на фоне успешного старта.

Первый полет Virgin Galactic совершила в 2021 году. На борту космолета находился основатель компании Ричард Брэнсон. Полет занял около часа и завершился успехом.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Depositphotos

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