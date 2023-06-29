Акции Virgin Galactic упали на 8% после старта первого коммерческого суборбитального полета

Акции Virgin Galactic неожиданно упали на фоне успешного старта первого коммерческого суборбитального полета. Космолет Unity поднялся на высоту 80 км и доставил шесть человек к границе космоса.
Американская корпорация по космическому туризму Virgin Galactic запустила космолет Unity в рамках первого коммерческого суборбитального полета. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании.
На борту Unity находятся шесть человек, в том числе двое военнослужащих ВВС Италии. Корабль поднялся на высоту 80 км, несколько минут провел в условиях гравитации и начал возвращаться на Землю.
Акции Virgin Galactic на бирже Nasdaq неожиданно упали на 8% на фоне успешного старта.
Первый полет Virgin Galactic совершила в 2021 году. На борту космолета находился основатель компании Ричард Брэнсон. Полет занял около часа и завершился успехом.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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