Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В возрасте 89 лет скончался создатель языка Pascal Никлаус Вирт

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В возрасте 89 лет скончался создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт. Швейцарский ученый также создал языки Modula-2 и Oberon. Церемония прощания с программистом состоится 11 января в Цюрихе. Об этом говорится в заявлении Ассоциации вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM).

В возрасте 89 лет скончался создатель языка Pascal Никлаус Вирт

Как отмечается в сообщении, ученый скончался еще 1 января у себя дома в окружении родственников.

Никлаус Вирт является обладателем премии Тьюринга — одной из наиболее престижных наград в области информатики. Ученый был удостоен премии в 1984 году за разработку инновационных компьютерных языков «Эйлер», Algol-W, Modula и Pascal.

В течение двух десятков лет с начала 1980-ых по конец 1990-ых ученый работал в Швейцарской высшей технической школе. Также Вирт сотрудничал с Стэнфордским и Цюрихским университетами.

Швейцарский ученый также известен тем, что создал специально для Пентагона язык программирования встроенных систем Ada.

Разработанный Виртом Pascal в течение некоторого времени представлял собой один из самых распространенных и востребованных коммерческих языков программирования. На его основе созданы Object Pascal и Delphi.

В июне 2007 году Никлаусу Вирту была присуждена ученая степень почетного доктора Российской академии наук.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала Turing Awardee Clips

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кто публикует самые важные научные исследования в AI?
  2. 2 Реально смотреть на продукт и его потенциал — как в этом поможет STS
  3. 3 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  4. 4 Подружить физиков и биологов: как синхронизировать научную команду за 5 шагов
  5. 5 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 января 2024

Gulfood 2024

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ