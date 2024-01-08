В возрасте 89 лет скончался создатель языка Pascal Никлаус Вирт

В возрасте 89 лет скончался создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт. Швейцарский ученый также создал языки Modula-2 и Oberon. Церемония прощания с программистом состоится 11 января в Цюрихе. Об этом говорится в заявлении Ассоциации вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM).
Как отмечается в сообщении, ученый скончался еще 1 января у себя дома в окружении родственников.
Никлаус Вирт является обладателем премии Тьюринга — одной из наиболее престижных наград в области информатики. Ученый был удостоен премии в 1984 году за разработку инновационных компьютерных языков «Эйлер», Algol-W, Modula и Pascal.
В течение двух десятков лет с начала 1980-ых по конец 1990-ых ученый работал в Швейцарской высшей технической школе. Также Вирт сотрудничал с Стэнфордским и Цюрихским университетами.
Швейцарский ученый также известен тем, что создал специально для Пентагона язык программирования встроенных систем Ada.
Разработанный Виртом Pascal в течение некоторого времени представлял собой один из самых распространенных и востребованных коммерческих языков программирования. На его основе созданы Object Pascal и Delphi.
В июне 2007 году Никлаусу Вирту была присуждена ученая степень почетного доктора Российской академии наук.
Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала Turing Awardee Clips
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