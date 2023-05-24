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Московский стартап разработал виртуального юриста на базе ИИ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Московский стартап Alliesverse разработал первого в России виртуального юриста на базе ИИ. LawAI может думать, анализировать и самообучаться, подчеркнули создатели.

Московский стартап разработал виртуального юриста на базе ИИ

В России разработали первого виртуального юриста на базе искусственного интеллекта. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании-разработчика Alliesverse Олег Лисянский.

Отличие виртуального юриста от аналогов в том, что они являются запрограммированными моделями, которые работают по принципу поисковой системы на статичном наборе данных, а LawAI может думать, анализировать и самообучаться, подчеркнул разработчик.

Нейросетевая модель в черновой версии находит ответ на заданный вопрос, расшифровывает юридические термины, ищет статьи из кодексов РФ. В ближайшее время нейросеть обучат находить решения судов по номеру или названию.

LawAI представлен в бета-версии. Сроки полноценного релиза в Alliesverse пока не назвали.

Фото на обложке: SOMKID THONGDEE / Shutterstock

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