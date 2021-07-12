Гибрид Zoom и Telegram: разработчики из Якутии сделали сервис для перевода фирм в виртуальный офис

Якутские разработчики компьютерных игр – компания Fntastic – сделали сервис для перевода компаний в виртуальный офис. Continent похож на гибрид Zoom и Telegram – сотрудники могут обращаться друг к другу в режиме реального времени по голосовой связи, как будто они находятся в одном помещении.

В Continent структурно представлены подразделения компании и условные кабинеты. Каждый член команды может в рабочее время отправить голосовое или видеосообщение любому из коллег. Сотрудник, к которому обратились с вопросом, отвечает сразу же, как в реальной беседе. Если работника нет на рабочем месте, его отсутствие фиксируется на иконке в интерфейсе, пояснили в пресс-центре республики Саха (Якутия).

«[Как только мы перешли на удаленный режим работы и-за пандемии] мы столкнулись с двумя основными проблемами: плохой коммуникацией и низкой дисциплиной. Люди отвлекались на домашние дела, подолгу не отвечали в мессенджерах, а чтобы пообщаться в Zoom, нужно было заранее долго договариваться», – объяснил идею создания сервиса один из основателей Fntastic Эдуард Готовцев.

Continent размещается в сетевом облаке или на серверах заказчика и может обслуживать тысячи сотрудников одновременно, сообщили в пресс-центре республики.

Компания-разработчик сервиса Fntastic полностью перешла на собственную разработку.

«С помощью сервиса Continent в Fntastic увеличилась производительность труда на удаленке, укрепились рабочие связи. Мы также стали еще более открытыми для найма удаленных специалистов со всего мира. К нашей команде уже присоединились сотрудники из Германии и Казахстана, планируем и дальше расширять географию найма сотрудников», – подчеркнул один из основателей Fntastic Айсен Готовцев.

Сервис уже тестируют международный агрегатор пассажирских перевозок inDriver, крупнейший издатель игр MyTona, отделение «Ростелеком» Якутии, уточнили в пресс-центре республики.

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Фото: пресс-центр республики Саха (Якутия)