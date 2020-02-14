Россияне начали массово раскупать медицинские маски из-за коронавируса

В России подскочил спрос на медицинские маски на фоне вспышки коронавируса в Китае и после первых случаев заражения в России. Об этом пишут «Ведомости».

На выходных 1-2 февраля в московских онлайн-аптеках было трудно приобрести медицинские маски. Их не было на сайте крупнейшей онлайн-аптеки apteka.ru, а eapteka.ru предлагала маски под заказ с доставкой через 6 дней (сейчас на apteka.ru маски появились, а на eapteka.ru все еще доступны только по предзакзау).

В компании «Эркафарма» (владеет аптеками «Доктор Столетов») заявили, что с середины января спрос на маски вырос в 12 раз. В «Аптечной сети 36,6» рассказали, что 27-30 января зафиксировали рост спроса в 14,6 раз по сравнению с прошлой неделей.

В «Ригле» продажи масок выросли в 8 раз в сравнении с прошлым годом, в «Неофарм» — в 5 раз в сравнении с прошлой неделей. В сети «Вита-плюс» спрос на маски с 31 января по 2 февраля вырос на 510% за неделю.

Большиство опрошенных аптек заявили, что несмотря на высокий спрос, не испытывают дефицита масок и готовы пополнять запасы.

По словам директора Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова, в некоторых торговых точках наблюдает рост не только спроса, но и цен на маски — с 5 до 20 рублей.

Выросло и число интернет-магазинов, продающих маски, рассказали в «Яндекс.Маркете». По данным сервиса, заказы на маски выросли в 2,5 раза в годовом выражении и продолжают расти.

Вместе с масками растет спрос на противовирусные препараты. Так, «Эркафарма» сообщает о скачке продаж на 80%, в «Здравсити» — на 15%.

31 января в России были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. На этом фоне в Забайкалье за неделю был распродан трехгодичный запас масок. Власти региона связывают возникший дефицит с деятельностью спекулянтов.

По состоянию на 3 февраля, ВОЗ сообщает о 14 557 заболевших коронавирусом. Из них 14 411 заразились в Китае. При этом в самом Китае называют еще более крупную цифру — 17 205 заболевших. Число погибших — 361 человек, причем зафикисрован первый случай смерти за пределами Китая, на Филиппинах.

Фото: Helen Sushitskaya / Shutterstock