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«Ростелеком» совместно с Агентством инноваций Москвы и РАЭК запускают онлайн-хакатон

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 3 по 5 мая пройдет 56-часовой онлайн-хакатон VirusHack для разработчиков, аналитиков, продуктологов, дизайнеров и всех, кого интересуют хакатоны. Подать заявку на участие можно до 30 апреля.

«Ростелеком» совместно с Агентством инноваций Москвы и РАЭК запускают онлайн-хакатон

Задачи онлайн-хакатона разделены на девять треков:

 

  • Задачи от Агентства инноваций Москвы: достоверная информация, медицина в мегаполисе, бесконтактная среда в мегаполисе, коммуникации в новом мире, равные возможности;
  • «‎В четырёх стенах»: усовершенствовать или придумать новые цифровые сервисы;
  • Онлайн-образование: сервисы для онлайн-обучения;
  • Здоровье: IT-сервисы для облегчения нагрузки;
  • Новая экономика: новые бизнес-решения;
  • Городская среда: цифровизация ЖКХ, мониторинг социальной дистанции;
  • Задача от «Ростелеком ИТ»: разработать систему анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков;
  • Задачи от «Нетрис»: реализовать сервис распределённой интеллектуальной диагностики видеопотоков, разработать сервис обеспечивающий воспроизведение видео, кодированного в H265 в современных браузерах;
  • Задача от Агентства стратегических инициатив и Благотворительного фонда «Вера»: разработать приложение, которое поможет организовать уход за тяжелобольным человеком дома.


Призовой фонд составит 2 500 000 рублей. К участию приглашаются как команды, так и отдельные специалисты. 


Подать заявку на участие можно на сайте хакатона. 

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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