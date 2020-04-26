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«Ростелеком» совместно с Агентством инноваций Москвы и РАЭК запускают онлайн-хакатон
Новости
Юлиана Трегуб
С 3 по 5 мая пройдет 56-часовой онлайн-хакатон VirusHack для разработчиков, аналитиков, продуктологов, дизайнеров и всех, кого интересуют хакатоны. Подать заявку на участие можно до 30 апреля.
«Ростелеком» совместно с Агентством инноваций Москвы и РАЭК запускают онлайн-хакатонЮлиана Трегуб
Задачи онлайн-хакатона разделены на девять треков:
- Задачи от Агентства инноваций Москвы: достоверная информация, медицина в мегаполисе, бесконтактная среда в мегаполисе, коммуникации в новом мире, равные возможности;
- «В четырёх стенах»: усовершенствовать или придумать новые цифровые сервисы;
- Онлайн-образование: сервисы для онлайн-обучения;
- Здоровье: IT-сервисы для облегчения нагрузки;
- Новая экономика: новые бизнес-решения;
- Городская среда: цифровизация ЖКХ, мониторинг социальной дистанции;
- Задача от «Ростелеком ИТ»: разработать систему анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков;
- Задачи от «Нетрис»: реализовать сервис распределённой интеллектуальной диагностики видеопотоков, разработать сервис обеспечивающий воспроизведение видео, кодированного в H265 в современных браузерах;
- Задача от Агентства стратегических инициатив и Благотворительного фонда «Вера»: разработать приложение, которое поможет организовать уход за тяжелобольным человеком дома.
Призовой фонд составит 2 500 000 рублей. К участию приглашаются как команды, так и отдельные специалисты.
Подать заявку на участие можно на сайте хакатона.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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