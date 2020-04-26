С 3 по 5 мая пройдет 56-часовой онлайн-хакатон VirusHack для разработчиков, аналитиков, продуктологов, дизайнеров и всех, кого интересуют хакатоны. Подать заявку на участие можно до 30 апреля.

«Ростелеком» совместно с Агентством инноваций Москвы и РАЭК запускают онлайн-хакатон