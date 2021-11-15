Visa решила отменить комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона

Платежная система Visa решила с 1 апреля 2022 года отменить комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Это решение, как отметили в компании, отвечает «рыночным реалиям».

Однако в Visa добавили, что не смогут влиять на комиссии, которые устанавливают сами банки для своих клиентов, сообщил «Коммерсантъ».

До этого от такой комиссии отказалась Mastercard. По словам эксперта на рынке электронных платежей Андрея Вылегжанина, теперь можно ожидать изменений в тарифной политике банков.

«В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с системой быстрых платежей. Расходы банков на комиссии платежных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход», — отметил он.

Собеседники издания назвали этот шаг компании попыткой конкурировать с Системой быстрых платежей (СБП), доля которой заметно выросла. В третьем квартале через систему было проведено почти 1,4 трлн рублей, в четвертом могут уже почти 2 трлн рублей.

Эксперты утверждают, что рост доли платежей через СБП в первую очередь отнимает часть рынка у переводов по картам.

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