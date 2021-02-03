Visa создаст систему для купли-продажи криптовалюты в банках

Платежная система Visa анонсировала выпуск собственного ПО (API) для купли-продажи криптовалют. Система будет интегрирована банками, чтобы их клиенты могли взаимодействовать с цифровыми валютами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск продукта запланирован на конец 2021 года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

В компании намерены создать платформу для кредитных организаций, не имеющих собственной инфраструктуры цифровой валюты. Система обеспечит им доступ к миру криптоактивов и сетей блокчейнов, говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи платформы смогут выводить цифровые деньги на внешние кошельки. Это станет главным отличием от сервиса PayPal, в котором действуют ограничения на вывод, пишет РБК.

По словам директора по продуктам Visa Джека Форестелла, компания уже сотрудничает с 35 криптопроектами, но работа с банками — это пилотный проект и первая подобная инициатива платежной системы.



В сентябре прошлого года стало известно, что Visa разрабатывает платежную оффлайн-систему на базе криптовалюты. Тогда представитель компании рассказал о сотрудничестве с центробанками разных стран, которые создают собственные цифровые валюты.

Весной 2020 года платежная система подала заявку на патент в сфере создания цифровой валюты на базе блокчейна. Тогда отмечалось, что криптовалюта компании будет контролироваться «центральным компьютером».

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