Visa будет консультировать банки по развитию криптовалютных услуг и продуктов

Visa запустит глобальную консультационную службу по криптовалютам, призванную помочь финансовым организациям развивать продукты и услуги, связанные с крипторынком, сообщила пресс-служба платежной системы.
В Visa отметили, что платежная система работает более чем с 60 криптоплатформами, поэтому ее консультанты и эксперты по продуктам обладают достаточными знаниями, чтобы помочь банка оценить возможности криптовалют и разработать конкретные стратегии развития продуктов в этом сегменте.
Согласно опросу Visa , почти 40% владельцев криптовалют, скорее всего, перейдут в те банки, которые предлагают криптопродукты. «Осведомленность о криптовалютах среди опрошенных лиц, принимающих финансовые решения, составляет 94% по всему миру», — говорится в сообщении.
Исследование Visa показало, что почти треть (62%) респондентов напрямую связаны с криптовалютами — либо в качестве инвестиционного инструмента, либо в качестве средства обмена. При этом осведомленность выше на развивающихся рынках, где около (37%) потребителей используют или владеют криптовалютами, против 29% на развитых рынках. Ключевыми стимулами являются накопление капитала и вера в криптовалюты как будущее финансовых услуг.
Опрос также показал, что среди нынешних владельцев криптовалют 81% проявляют интерес к картам, которые позволяют конвертировать и тратить криптовалюту в магазинах розничной торговли точно так же, как используя дебетовую или кредитную карту.
В опросе приняли участие 6 тыс. человек на восьми рынках (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Гонконг, Южная Африка, Великобритания и США).
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Primakov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России запустят онлайн-сервис с консультациями для креативного бизнеса
- 2 Стоимость подписки на Microsoft 365 для бизнеса вырастет на 20%
- 3 5 советов аграриям, как выбрать эффективную закупочную платформу
- 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
- 5 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
ВОЗМОЖНОСТИ
09 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021