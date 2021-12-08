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Visa будет консультировать банки по развитию криптовалютных услуг и продуктов

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Visa запустит глобальную консультационную службу по криптовалютам, призванную помочь финансовым организациям развивать продукты и услуги, связанные с крипторынком, сообщила пресс-служба платежной системы.

Visa будет консультировать банки по развитию криптовалютных услуг и продуктов

В Visa отметили, что платежная система работает более чем с 60 криптоплатформами, поэтому ее консультанты и эксперты по продуктам обладают достаточными знаниями, чтобы помочь банка оценить возможности криптовалют и разработать конкретные стратегии развития продуктов в этом сегменте.

Согласно опросу Visa , почти 40% владельцев криптовалют, скорее всего, перейдут в те банки, которые предлагают криптопродукты. «Осведомленность о криптовалютах среди опрошенных лиц, принимающих финансовые решения, составляет 94% по всему миру», — говорится в сообщении.

Исследование Visa показало, что почти треть (62%) респондентов напрямую связаны с криптовалютами — либо в качестве инвестиционного инструмента, либо в качестве средства обмена. При этом осведомленность выше на развивающихся рынках, где около (37%) потребителей используют или владеют криптовалютами, против 29% на развитых рынках. Ключевыми стимулами являются накопление капитала и вера в криптовалюты как будущее финансовых услуг. 

Опрос также показал, что среди нынешних владельцев криптовалют 81% проявляют интерес к картам, которые позволяют конвертировать и тратить криптовалюту в магазинах розничной торговли точно так же, как используя дебетовую или кредитную карту.

В опросе приняли участие 6 тыс. человек на восьми рынках (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Гонконг, Южная Африка, Великобритания и США).

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Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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