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Объем транзакций, совершенных с помощью криптокарт Visa, достиг $3 млрд

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

В рамках мероприятия Blockchain Economy Dubai Summit вице-президент Visa Акшай Чопра сообщил, что в период с 2021 по 2023 год криптокарты компании обработали транзакции на $3 млрд.

Объем транзакций, совершенных с помощью криптокарт Visa, достиг $3 млрд

Вице-президент Visa Акшай Чопра объявил со сцены Blockchain Economy Dubai Summit о новом достижении компании в сфере криптоплатежей. По его словам, за период с 2021 по 2023 год через криптокарты, выпущенные в партнерстве с различными биржами, прошли миллионы транзакций общим объемом более $3 млрд. 

Использование криптовалют в качестве средства оплаты повседневных товаров, таких как, например, чашка кофе в кафе, все еще не повсеместно. Для решения этой проблемы в 2021 году Visa заключила партнерство с 75 крупнейшими биржами, позволив им выпускать карты, привязанные к балансу криптокошелька.
Вице-президент Visa Акшай Чопра

Как считает Чопра, именно интеграция обычных платежных карт с криптовалютными биржами играет решающую роль в приближении массового принятия блокчейна. Одним из главных перимуществ криптокарт вице-президент Visa называет быстрые международные переводы. По его словам, текущие решения вроде SWIFT и SEPA имеют множество ограничений и часто не могут предложить пользователям круглосуточную работу.

Фото на обложке: Nathan Dumlao / Unsplash

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