Visa купила облачную финтех-платформу Currencycloud за почти $1 млрд

Visa купила облачную платформу Currencycloud, которая предоставляет банкам и финтех-компаниям решения в области обмена иностранной валюты для трансграничных платежей, сообщила пресс-служба Visa. Стоимость сделки составила £700 млн (около $924 млн).
Предполагается, что приобретение позволит клиентам и партнерам Visa и Currencycloud обеспечить большую прозрачность, гибкость и контроль для потребителей и предприятий при осуществлении международных платежей или ведении бизнеса в нескольких валютах.
Облачная платформа Currencycloud уже поддерживает более 500 клиентов, среди которых банки и и технологические компании в более чем 180 странах.
Currencycloud предлагает широкий набор API-интерфейсов, позволяющих банкам и поставщикам финансовых услуг предлагать услуги по обмену валюты, включая уведомления в режиме реального времени об операциях с иностранной валютой, мультивалютные кошельки и управление виртуальными счетами.
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Фото на обложке: Tada Images /
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