Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Visa купила облачную финтех-платформу Currencycloud за почти $1 млрд

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Visa купила облачную платформу Currencycloud, которая предоставляет банкам и финтех-компаниям решения в области обмена иностранной валюты для трансграничных платежей, сообщила пресс-служба Visa. Стоимость сделки составила £700 млн (около $924 млн).

Visa купила облачную финтех-платформу Currencycloud за почти $1 млрд

Предполагается, что приобретение позволит клиентам и партнерам Visa и Currencycloud обеспечить большую прозрачность, гибкость и контроль для потребителей и предприятий при осуществлении международных платежей или ведении бизнеса в нескольких валютах.

Облачная платформа Currencycloud уже поддерживает более 500 клиентов, среди которых банки и и технологические компании в более чем 180 странах. 

Currencycloud предлагает широкий набор API-интерфейсов, позволяющих банкам и поставщикам финансовых услуг предлагать услуги по обмену валюты, включая уведомления в режиме реального времени об операциях с иностранной валютой, мультивалютные кошельки и управление виртуальными счетами.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

Все игроки FinTech России — по ссылке

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бесконтактные чаевые — как устроен рынок в России
  2. 2 Для тех, кто в FinTech: банки, открытые для сотрудничества
  3. 3 Карта российского рынка Fintech
  4. 4 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  5. 5 Как открыть цифровой банк — инсайты сооснователя российского необанка, запущенного за 6 месяцев

ВОЗМОЖНОСТИ

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

Все ВОЗМОЖНОСТИ