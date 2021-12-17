С 2022 года Visa намерена ввести комиссию за новый сервис безопасного платежа

С апреля 2022 года Visa собирается ввести плату за использование своего нового сервиса по проведению безопасных транзакций в интернете. Тарифы стартуют от $250 в месяц.
Банки уже получили документ и заявили, что не планируют менять ставки эквайринга для партнеров-юрлиц, сообщили «Известия».
В документе уточняется, что дополнительная плата для банков-эквайеров составят $0,01 за операцию, а для банков-эмитентов — $0,005. Вместе с тем, ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже $250 и выше $15 тыс.
Повышая сервисные сборы, Visa перераспределяет доходы в связи со снижением других комиссий, а также в условиях развития системы быстрых платежей с льготными тарифами.
Управляющий директор по развитию эквайринга МКБ Марк Баранов уточнил, что изменение сервисной комиссии со стороны платежной системы не повлияет на условия по эквайрингу для клиентов.
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Фото на обложке: Unsplash
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