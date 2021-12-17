С 2022 года Visa намерена ввести комиссию за новый сервис безопасного платежа

С апреля 2022 года Visa собирается ввести плату за использование своего нового сервиса по проведению безопасных транзакций в интернете. Тарифы стартуют от $250 в месяц.

Банки уже получили документ и заявили, что не планируют менять ставки эквайринга для партнеров-юрлиц, сообщили «Известия».

В документе уточняется, что дополнительная плата для банков-эквайеров составят $0,01 за операцию, а для банков-эмитентов — $0,005. Вместе с тем, ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже $250 и выше $15 тыс.

Повышая сервисные сборы, Visa перераспределяет доходы в связи со снижением других комиссий, а также в условиях развития системы быстрых платежей с льготными тарифами.

Управляющий директор по развитию эквайринга МКБ Марк Баранов уточнил, что изменение сервисной комиссии со стороны платежной системы не повлияет на условия по эквайрингу для клиентов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash