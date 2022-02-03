Visa открыла набор заявок на конкурс стартапов с призовым фондом $500 тысяч

Visa начала принимать заявки на собственный конкурс для стартапов. К участию приглашают проекты с решениями в областях финтеха, ритейла и криптовалют. Финал конкурса пройдет в конце года, а его общий призовой фонд составит $500 тысяч.
О начале приема заявок на Visa Everywhere Initiative сообщили в Visa.
В этом году в традиционном конкурсе впервые смогут принять участие проекты с решения в области криптовалют. К участию ждут стартапы, которые разрабатывают технологии в областях блокчейна, BaaS, краудфандинга, необанкинга, альтернативного кредитования, программ лояльности и многих других.
«Создатели инновационных финансовых технологий меняют наше представление о платежах и облегчают доступ к новым платежным решениям большого числа людей, когда это так необходимо и особенно важно во время пандемии», – отметил глава инновационной студии Visa в Москве Артемий Круглов.
Конкурс пройдет в несколько этапов, в том числе региональном и глобальном. Финал конкурса пройдет в Катаре в ноябре текущего года. Общий призовой фонд составит $500 тыс.
Подать заявку на конкурс можно на сайте Visa Everywhere Initiative.
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Фото на обложке: Sundry Photography /
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