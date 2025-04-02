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Чистый убыток российского подразделения Visa достиг 1,4 млрд рублей после налоговой проверки

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Чистый убыток российского подразделения международной платежной системы Visa, ООО «Виза», достиг 1,4 млрд рублей в 2024 году. Об этом говорится в отчетности компании, с которой ознакомился Русбейс. По итогам 2023 года чистый убыток составлял 20,7 млн рублей. Компании доначислили налоги после проверки.
Чистый убыток российского подразделения Visa достиг 1,4 млрд рублей после налоговой проверки
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Чистый убыток связан с появлением 1,4 млрд рублей расходов в строке «Прочее» отчета о финансовых результатах. В пояснении к бухгалтерской отчетности говорится, что речь идет о выплате 746 млн рублей налога на прибыль и 172,4 млн рублей «налога у источника выплаты дохода». Суммы были доначислены по результатам выездной налоговой проверки, задолженность образовалась за период с 2019 по 2022 год. Кроме того, компания выплатила пени на 476 млн рублей.

В «Виза» также отметили будущий «эффект от пересчета отложенных налоговых обязательств в размере 1,899 млрд рублей в результате увеличения с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль с 20% до 25%».

В 2023-2024 годах Visa и ее российское подразделение не вели деятельность в России в качестве оператора платежной системы и не получали выручку. От Visa International Service Association (владеет 99% российского ООО «Виза») в прошлом году компания получила вклад в имущество в 3,66 млрд рублей. На расчетных счетах в АО «Райффайзенбанк» компания разместила 2,2 млрд рублей на конец 2024 года (на конец 2023 года — 37,7 млн рублей). Еще 1 млрд рублей российское подразделение держало в «Абу даби Исламик Банк». На брокерском счете в «Райффайзенбанк» общество хранило 500 млн рублей.

В 2024 года компания выплатила материнской Visa дивиденды на 34,3 млн рублей.

В 2022 году американская Visa Inc. сообщила о чистом убытке из-за деконсолидации российской дочерней компании в размере $35 млн после приостановки работы в России. На конец 2024 года в российском подразделении работали три человека, которые занимались консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock / FOTODOM

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