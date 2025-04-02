Чистый убыток российского подразделения Visa достиг 1,4 млрд рублей после налоговой проверки

Чистый убыток связан с появлением 1,4 млрд рублей расходов в строке «Прочее» отчета о финансовых результатах. В пояснении к бухгалтерской отчетности говорится, что речь идет о выплате 746 млн рублей налога на прибыль и 172,4 млн рублей «налога у источника выплаты дохода». Суммы были доначислены по результатам выездной налоговой проверки, задолженность образовалась за период с 2019 по 2022 год. Кроме того, компания выплатила пени на 476 млн рублей.

В «Виза» также отметили будущий «эффект от пересчета отложенных налоговых обязательств в размере 1,899 млрд рублей в результате увеличения с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль с 20% до 25%».

В 2023-2024 годах Visa и ее российское подразделение не вели деятельность в России в качестве оператора платежной системы и не получали выручку. От Visa International Service Association (владеет 99% российского ООО «Виза») в прошлом году компания получила вклад в имущество в 3,66 млрд рублей. На расчетных счетах в АО «Райффайзенбанк» компания разместила 2,2 млрд рублей на конец 2024 года (на конец 2023 года — 37,7 млн рублей). Еще 1 млрд рублей российское подразделение держало в «Абу даби Исламик Банк». На брокерском счете в «Райффайзенбанк» общество хранило 500 млн рублей.

В 2024 года компания выплатила материнской Visa дивиденды на 34,3 млн рублей.

В 2022 году американская Visa Inc. сообщила о чистом убытке из-за деконсолидации российской дочерней компании в размере $35 млн после приостановки работы в России. На конец 2024 года в российском подразделении работали три человека, которые занимались консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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