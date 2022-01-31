Visa и MasterCard опасаются конкуренции и регулирования в России

Международные платежные системы (МПС) увидели риски в растущей конкуренции на российском платежном рынке, развитии национальной платежной системы и регулировании. Негативные факторы могут сказаться на финансовых показателях компаний, отмечают МПС.

МПС перечислили риски, которые могут помешать их развитию на российском рынке, в финансовой отчетности, пишет «Коммерсантъ». Основные риски платежные системы видят в ограничениях, связанных с коронавирусом, усилении надзора и росте конкуренции, в том числе и со стороны технологических компаний.

«Установленные правительством обязательства и/или ограничения в отношении международных платежных систем могут помешать нам конкурировать с поставщиками услуг в определенных странах. <…> В России законодательство фактически запрещает нам обрабатывать внутренние трансакции. Контролируемая центральным банком Национальная система платежных карт (НСПК) является единственной организацией, которой разрешено осуществлять обработку внутри страны», — говорится в отчете Visa.

Еще одной угрозой для платежных систем стало развитие Системы быстрых платежей (СБП). Центральные банки ряда стран, в том числе и России, находятся в процессе разработки или расширения национальных платежных сетей в режиме реального времени, отмечает Visa.

Кроме того Visa указала на растущую конкуренция со стороны новых игроков, которые выходят на платежный рынок. В итоге все эти меры могут снизить доходы компании, повысить ее расходы и даже «выдавить нас из страны».

Согласно данным НСПК за 2021 год, доля платежной системы «Мир» за год выросла с 29% до 32,3%, а по объему операций — с 23% до 25%.

Сейчас развитие НСПК и СБП происходит за счет уменьшения доли наличных, считает независимйы эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. Но в перспективе трех-пяти лет такой органический рост замедлится и встанет вопрос о других источниках роста на российском рынке, указал эксперт.

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