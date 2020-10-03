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Visa обяжет банки переводить деньги по номеру телефона

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Платежная система Visa предупредила банки-участники о необходимости обеспечить переводы денег между банковскими картами по номеру телефона. На это компания отвела кредитным организациям год, пишет «Коммерсантъ».

Visa обяжет банки переводить деньги по номеру телефона

В разосланном банкам письме говорится, что они с 30 сентября 2021 года обязаны использовать номер мобильного телефона для операций по пополнению карты в качестве дополнительной опции.

Раньше банки-члены Visa могли предоставлять пользователям такую услугу опционально, сейчас это необходимо делать в обязательном порядке. Фактически Visa начинает конкурировать с системой быстрых платежей, запущенной Центробанком. СБП предусматривает переводы между людьми по номеру телефона почти в любой банк.

По мнению опрошенных изданием представителей банков, Visa может отвоевать у СБП долю рынка переводов по номеру телефона. При этом платежная система могла сразу получить эту долю, если бы обязала банки предоставлять эту услугу, а не разрешила делать это в факультативном порядке.

Банкиры также отмечают, что Visa до 2022 года должна будет бороться с СБП за переводы по номеру телефона на сумму больше 100 тысяч рублей в месяц. Такие переводы в рамках СБП сейчас бесплатны, но после 2022 года пользователям придется за них платить.

Фото: Tony Stock / Shutterstock

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