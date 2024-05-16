Каждый десятый россиянин столкнулся с отказом при оформлении шенгенской визы в 2023 году

В 2023 году каждый десятый россиянин, подавший заявление на шенгенскую визу, столкнулся с отказом, следует из данных Европейской комиссии, которые приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР). Доля отказов (10,6%) осталась близкой к уровню 2022 года (10,2%).

Всего за прошлый год за получением шенгенской визы российские граждане обратились 520 тыс. раз. Каждый десятый запрос столкнулся с отказом (свыше 54 тыс. отклоненных заявок). Для сравнения, в 2019 году доля отказов составила 1,5% из 4,2 млн обращений россиян.

В 2023 году особенно снизилась доля полученных россиянами мультивиз. Этот документ дает возможность неограниченно въезжать в страны шенгенской зоны. Так, 221 тыс. граждан смогли получить такую визу, что на 23% меньше показателей 2022 года.

За последние два года снизилась не только доля одобренных заявок россиян, но и число самих обращений граждан РФ за таким документом. Так, в 2022 году россияне подали 687 тыс. заявок, а в 2023 — только 520 тыс. (-24%).

В общей сложности в 2023 году число поданных заявок на шенген от граждан разных стран превышает 10,3 млн. Это на 37% больше показателей 2022 года. Чаще всего за шенгенской визой обращались граждане Китая (более 1,1 млн обращений), Турции (1,05 млн) и Индии (966 тыс. заявок).

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