Visa запретила банкам приграничных с РФ стран открывать счета гражданам России. В противном случае Visa выпишет штраф в размере $1 млн за каждую открытую карту. С РФ граничат Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Казахстан и другие государства.
Visa запретила банкам в приграничных с Россией странах открывать счета гражданам России. Письмо с таким уведомлением Visa разослала банкам, сообщил Mash.
В письме говорится, что банкам грозит штраф за выпуск карт россиянам-нерезидентам. За каждую выпущенную карту Visa выпишет штраф в размере $1 млн, сказано в письме. Также канал указал на то, что, по словам представителей банков, запрет касается всех россиян.
С Россией граничат Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия, Азербайджан, Казахстан, КНР, Монголия, КНДР и другие страны.
В четверг 26 октября Национальный банк Казахстана объявил о намерениях ужесточить условия получения банковских карт нерезидентами республики. Инициатива будет находиться на публичном обсуждении до 9 ноября.
Фото на обложке: Kikinunchi /
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