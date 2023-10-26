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Visa запретила банкам приграничных с РФ стран открывать счета гражданам России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Visa запретила банкам приграничных с РФ стран открывать счета гражданам России. В противном случае Visa выпишет штраф в размере $1 млн за каждую открытую карту. С РФ граничат Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Казахстан и другие государства.

Visa запретила банкам приграничных с РФ стран открывать счета гражданам России

Visa запретила банкам в приграничных с Россией странах открывать счета гражданам России. Письмо с таким уведомлением Visa разослала банкам, сообщил Mash.

В письме говорится, что банкам грозит штраф за выпуск карт россиянам-нерезидентам. За каждую выпущенную карту Visa выпишет штраф в размере $1 млн, сказано в письме. Также канал указал на то, что, по словам представителей банков, запрет касается всех россиян.

С Россией граничат Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия, Азербайджан, Казахстан, КНР, Монголия, КНДР и другие страны.

В четверг 26 октября Национальный банк Казахстана объявил о намерениях ужесточить условия получения банковских карт нерезидентами республики. Инициатива будет находиться на публичном обсуждении до 9 ноября. 

Фото на обложке: Kikinunchi / Shutterstock

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