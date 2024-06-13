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Минэкономразвития предложило ввести в России оформление визы по прибытии в страну

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минэкономразвития выступило с инициативой ввести возможность оформлять визы в РФ по прибытии в страну, а также отменять визы для ряда стран в одностороннем порядке.

Минэкономразвития предложило ввести в России оформление визы по прибытии в страну

По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, ведомство выходит «с конкретными предложениями на коллег из других ведомств», чтобы рассмотреть механизм визы по прибытии.

«Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», — приводит «Интерфакс» слова Вахрукова.

В рамках изменения визовой политики следует снять запрет на одностороннюю отмену виз для некоторых государств, отмечает заместитель министра. 

Также Минэкономразвития совместно с другими министерствами прорабатывает вопрос снижение стоимости туристических виз, увеличения срока пребывания в стране и срока действия единой электронной визы.  

Рассматривается введение многократных виз для иностранных туристов на 15 месяцев или два года. Изменение сроков действия виз также предлагается привязать к сезонности конкретных стран.

«Например, для Китая и Ближнего Востока это разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в России. Если это китайский Новый год, то январь-февраль, для Ближнего Востока – декабрь, июль, август», — пояснил Вахруков.

Фото на обложке: Tolikoff Photography / Shutterstock

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