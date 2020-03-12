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СМИ: Visa позволит клиентам удалять данные карт со сторонних сайтов

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Платежная система Visa позволит держателям карт удалять их данные со сторонних сайтов. Для этого компания запустит в России специальный сервис. Он должен решить проблемы с незапланированными платежами и утечками. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

СМИ: Visa позволит клиентам удалять данные карт со сторонних сайтов

С помощью сервиса банковские клиенты смогут посмотреть список интернет-ресурсов, где они оставили данные карты, и управлять этими подписками.

Воспользоваться сервисом смогут только держатели карт Visa. Его встроят в мобильное приложение банка, выпустившего карту.

«В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные», — рассказал изданию источник на платежном рынке.

Сейчас Visa ищет партнеров для проекта среди банков. К примеру, Московский кредитный банк (МКБ) слышал о проекте и очень заинтересован в нем. В ВТБ, «Русском стандарте» и  «Открытии» готовы рассмотреть возможность внедрения сервиса. 

Сама Visa от комментариев отказалась.

Фото: ismagination / Shutterstock.com

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