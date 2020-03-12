СМИ: Visa позволит клиентам удалять данные карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa позволит держателям карт удалять их данные со сторонних сайтов. Для этого компания запустит в России специальный сервис. Он должен решить проблемы с незапланированными платежами и утечками. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

С помощью сервиса банковские клиенты смогут посмотреть список интернет-ресурсов, где они оставили данные карты, и управлять этими подписками.

Воспользоваться сервисом смогут только держатели карт Visa. Его встроят в мобильное приложение банка, выпустившего карту.

«В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные», — рассказал изданию источник на платежном рынке.

Сейчас Visa ищет партнеров для проекта среди банков. К примеру, Московский кредитный банк (МКБ) слышал о проекте и очень заинтересован в нем. В ВТБ, «Русском стандарте» и «Открытии» готовы рассмотреть возможность внедрения сервиса.

Сама Visa от комментариев отказалась.

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