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Visa заявила о планах продолжить развитие в сфере Web3

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Платежный гигант Visa заявил, что не планирует отказываться от своих планов по покорению Web3-индустрии. Глава криптоотдела компании также анонсировал поиск кадров, связанных с развитием блокчейн-направления.

Visa заявила о планах продолжить развитие в сфере Web3

В опубликованном на прошлой неделе списке вакансий Visa появился ряд новых профессий. В частности, компания ищет опытных Web3-инженеров и программистов, знакомых с тонкостями криптоиндустрии.

Комментрируя это, глава криптоотдела Visa Кай Шеффилд заявил в своем Twitter, что у платежного гиганта есть «амбициозная дорожна карта по разработке криптовалютных проектов». По словам Шеффилда, конечная цель Visa — стимулирование массового внедрения блокчейна и стейблкоин-платежей.

В 2022 году планы Visa по активному внедрению Web3-инструментов нарушило громкое падение FTX — второй крупнейшей криптобиржи в мире. Как сообщает Decrypt, компании работали над совместным запуском криптокарт в 40 странах мира. Незадолго до этого Visa успела зарегистрировать товарные знаки, которые намекали на разработку собственных криптокошелька и метавселенной.

Фото на обложке: CardMap.nl / Unsplash

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