Visa заявила о планах продолжить развитие в сфере Web3

Платежный гигант Visa заявил, что не планирует отказываться от своих планов по покорению Web3-индустрии. Глава криптоотдела компании также анонсировал поиск кадров, связанных с развитием блокчейн-направления.
В опубликованном на прошлой неделе списке вакансий Visa появился ряд новых профессий. В частности, компания ищет опытных Web3-инженеров и программистов, знакомых с тонкостями криптоиндустрии.
Комментрируя это, глава криптоотдела Visa Кай Шеффилд заявил в своем Twitter, что у платежного гиганта есть «амбициозная дорожна карта по разработке криптовалютных проектов». По словам Шеффилда, конечная цель Visa — стимулирование массового внедрения блокчейна и стейблкоин-платежей.
В 2022 году планы Visa по активному внедрению Web3-инструментов нарушило громкое падение FTX — второй крупнейшей криптобиржи в мире. Как сообщает Decrypt, компании работали над совместным запуском криптокарт в 40 странах мира. Незадолго до этого Visa успела зарегистрировать товарные знаки, которые намекали на разработку собственных криптокошелька и метавселенной.
Фото на обложке: CardMap.nl /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 2 В иной реальности: как устроен метамаркетинг?
- 3 Как использовать метавселенные в маркетинге: кейсы мировых брендов
- 4 Сможете ли вы жить в мире Web3? Давайте проверим
- 5 Metaverse Seoul — правительство Южной Кореи запустило долгожданную метавселенную с «госуслугами» и офисами брендов
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2023
25 апреля 2023
26 апреля 2023