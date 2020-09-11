Visa объявила победителей своего онлайн-хакатона

9 сентября завершился онлайн-хакатон Visa и Школы инноваций и креативного мышления «ИКРА» под названием #прокачайбизнес . Участники работали над решениями, которые помогут малому и среднему бизнесу справиться с последствиями пандемии COVID-19.

Из 1000 человек, подавших заявки, организаторы выбрали 125 специалистов — разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров, а также предпринимателей. Все они приняли участие в онлайн-хакатоне, состоявшемся 21 августа. По итогам первого дня жюри из представителей Инновационной студии Visa, «Яндекс.Кассы», Школы инноваций и креативного мышления «ИКРА» и приглашенных независимых экспертов в сфере финансов и технологий отобрало 25 участников, которых разделили на пять команд.

Отобранные команды прошли акселерационную программу, вместе с менторами доработали проекты до готовых к реализации решений и презентовали свои проекты во время онлайн-конференции #прокачайбизнес. В рамках мероприятия основатель U Skillz Дмитрий Фалалеев и создатели таких компаний и проектов, как Burger Heroes , CastingForm, Dodo Pizza, LevelOne, Mesto.co, Skipp и «Циферблат», поговорили о развитии бизнеса после снятия ограничений.

Из пяти команд жюри определило трех победителей, разделивших денежный призовой фонд — более 1 млн рублей:

Третье место и 200 тыс. рублей получила команда Acur Lab . Участники представили чат-бота для мессенджеров, который помогает посетителям торговых центров находить выгодные предложения ритейлеров, а бизнесу — новых клиентов.

. Участники представили чат-бота для мессенджеров, который помогает посетителям торговых центров находить выгодные предложения ритейлеров, а бизнесу — новых клиентов. Второе место и 350 тыс. рублей выиграла команда «Коллеги, новые вводные» . Специалисты разработали сервис с искусственным интеллектом, создающий SEO-оптимизированные описания товаров для интернет-магазинов.

. Специалисты разработали сервис с искусственным интеллектом, создающий SEO-оптимизированные описания товаров для интернет-магазинов. Первое место и 500 тыс. рублей достались команде Wealth Bite, которая придумала и реализовала Bonus Lab — платформу корпоративных бонусов. С ее помощью компании смогут поощрять своих сотрудников бонусами от партнеров — представителей малого и среднего бизнеса из регионов. Партнеры, в свою очередь, получат возможность расширить базу клиентов и заработать.

Пандемия оказала огромное влияние на потребительское поведение, а также значительно ускорила процесс диджитализации малого бизнеса. Скорость этого перехода стала вызовом для многих компаний МСБ. Поэтому мы уверены, что многие из решений участников онлайн-хакатона станут основой для создания простых и удобных сервисов, которыми смогут воспользоваться предприниматели, чтобы быстрее перевести работу своих компаний в онлайн и создать прочный фундамент для их успешного развития в будущем. Юрий Топунов, вице-президент, руководитель департамента продуктов Visa в России