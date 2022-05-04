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Канадская Visier купила основанный Давидом Яном сервис HR-аналитики Yva.ai

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис HR-аналитики Yva. ai, который основал предприниматель из России Давид Ян, был продан компании Visier. Сумма сделки и ее условия не разглашаются.

Канадская Visier купила основанный Давидом Яном сервис HR-аналитики Yva.ai

Сообщается, что большая часть персонала Yva в составе 30 специалистов перейдет на работу к новому владельцу сервиса – международной компании Visier со штаб-квартирой в Канаде.

«Это захватывающий шаг вперед для команды Yva.ai. Объединив надежное решение Visier для аналитики персонала с аналитикой совместной работы Yva.ai, организации получают более полный источник правды о людях внутри своих организаций», – говорится в сообщении на сайте Yva. 

Yva является разработчиком системы HR-аналитики для оценки совместной работы. Сервис умеет прогнозировать, когда сотрудник выгорит, оценивает его готовность к повышению по службе или желание уволиться с работы. Также ИИ-алгоритмы сервиса умеют искать неформальных лидеров в коллективе.

«Это приобретение отражает нашу цель помочь компаниям глубоко понять человеческие истины – и скрытые истины – в своих организациях, проливая свет на то, как работают люди и как люди работают вместе», – отметил сооснователь и генеральный директор Visier Райан Вонг.

Давид Ян основал Yva в 2017 году, тогда сервис назывался Findo и был планировщиком задач на основе писем. Затем Findo переименовали в Yva.

Фото на обложке: Wongsakorn Dulyavit / Shutterstock

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