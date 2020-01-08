Sony показала свой первый электромобиль Vision-S

Sony представила концепт своего первого электромобиля под названием Vision S. Презентация прошла в ходе ежегодной международной выставки потребительской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе.

Sony работала над концептом вместе с другими компаниями. В частности, в автомобиле используются технологии Nvidiа, BlackBerry, Bosch и Qualcomm. Платформу для электромобиля разработал проиозводитель автозапчастей Magna.

По данным The Verge, внутри и снаружи Vision S расположены 33 датчика, а в салоне установлены несколько широкоэкранных дисплеев и система объемного звучания «360 Reality Audio».

Vision S — четырехместных автомобиль, способный разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная скорость, обещанная Sony, составляет 230 км/ч. Другие характеристики компания не раскрывает.

Sony не сообщила, когда Vision S перейдет от концпета к серийной модели.

Фото: The Verge

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony