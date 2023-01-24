Российские IT-разработчики решили усилить присутствие в Индии

Российский разработчик AI-решений в области компьютерного зрения VisionLabs приобрел индийскую «дочку» оператора в сфере навигационной деятельности НИС ГЛОНАСС. Сумма сделки не раскрывается.

Реструктуризация поможет компании претендовать на доступ к госконтрактам в Индии. Правительство страны требует от компаний, претендующих на госконтракты, иметь опыт в их выполнении, сообщил «Коммерсантъ».

Выручка, по собственным данным VisionLabs, в 2023 году на индийском рынке составит примерно $1 млн (около 68 млн рублей).

VisionLabs создает продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компания реализовала более 500 проектов в области компьютерного зрения в 37 странах мира. Выручка у VisionLabs в прошлом году составила 1,4 млрд рублей, что на 30% превышает показатель 2021 года.

В 2022 году выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30–35%. Компании также нарастили экспорт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку.

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