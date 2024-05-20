Почти 20% россиян отмечают очень высокую конкуренцию в своей отрасли

19% россиян отмечают высокую конкуренцию в своей отрасли. На все пять баллов ее оценили жители Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Это выяснили аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» в ходе исследования, с результатами которого ознакомился RB.RU.
25% респондентов оценили конкуренцию в своей деятельности на четыре балла. В основном это свердловчане и москвичи. Три бала поставили 36% опрошенных, большинство из них — жители Санкт-Петербурга и Москвы.
Чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, 45% россиян проявляют инициативу на работе. Еще 39% участников опроса читают профессиональную литературу. А 35% проходят курсы для получения новых знаний.
Повышение квалификации проходят 30% работников. Четверть россиян дружит с руководством, а 16% заводят полезные знакомства. Столько же респондентов сообщили, что развивают soft skills.
Также среди способов повышения конкурентоспособности на рынке труда 15% участников опроса отметили дополнительные задачи на работе, 16% — участие в профильных конференциях .
В опросе участвовали 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» по всей России.
Фото на обложке: Unsplash
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