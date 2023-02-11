Платформа по подбору витаминов Vitobox приобрела 30% компании по созданию напитков Goatea

Платформа по подбору витаминов Vitobox стала владельцем 30%-ной доли в компании по созданию напитков на основе наноэмульсии Goatea. Сумма сделки составила $1 млн, компании планируют создавать кобрендинговые продукты и совместно расширять рынок дистрибуции.
Сделка состоялась 1 февраля 2023 года, рассказал представитель Vitobox. Платформа купила 30%-ную долю в Goatea. Сумма сделки составила $1 млн, утверждает источник, близкий к Vitobox. В планах Vitobox и Goatea создание кобрендинговых продуктов для их дистрибуции в офлайн-каналах.
Платформа Vitobox с помощью AI-технологий подбирает персонализированный набор витаминов. По заявлению компании, точность подбора составляет 93,2%. На сайте Vitobox указано, что ее партнерами являются Tinkoff, ВТБ, Okko, Hatber и другие компании.
Goatea создает холодный чай на основе наноэмульсии GBD. Компоненты продукта поставляются швейцарской компанией SeedEx.
«Витаминная вода – одна из самых перспективных ниш в FoodTech в России, после того, как зарубежные игроки ушли из России или ослабили свое присутствие на этом рынке, а локальные заменители так и не набрали популярность», – рассказал сооснователь и председатель совета директоров VITOBOX Даниил Хор.
Компании намерены создать первую в России витаминную воду с добавлением наноэмульсии GBD и чаи с минералами, витаминами и аминокислотами. Линейка продуктов будет ориентирована на конкретные задачи, например, набор мышечной массы, фокус и концентрацию, здоровье кожи, волос и ногтей.
Фото на обложке: vitobox
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Рекомендации бизнес-ангела по созданию успешного FoodTech-стартапа
- 2 Тренд на глобальное сотрудничество и привлечение крупных игроков: какие обновления ждут агротех в 2023
- 3 RB CHOICE — 100 перспективных российских стартапов
- 4 Сладко жить не запретишь: кто производит шоколад в России
- 5 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
ВОЗМОЖНОСТИ
12 февраля 2023
14 февраля 2023
14 февраля 2023