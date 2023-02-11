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Платформа по подбору витаминов Vitobox приобрела 30% компании по созданию напитков Goatea

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Платформа по подбору витаминов Vitobox стала владельцем 30%-ной доли в компании по созданию напитков на основе наноэмульсии Goatea. Сумма сделки составила $1 млн, компании планируют создавать кобрендинговые продукты и совместно расширять рынок дистрибуции.

Платформа по подбору витаминов Vitobox приобрела 30% компании по созданию напитков Goatea

Сделка состоялась 1 февраля 2023 года, рассказал представитель Vitobox. Платформа купила 30%-ную долю в Goatea. Сумма сделки составила $1 млн, утверждает источник, близкий к Vitobox. В планах Vitobox и Goatea создание кобрендинговых продуктов для их дистрибуции в офлайн-каналах. 

Платформа Vitobox с помощью AI-технологий подбирает персонализированный набор витаминов. По заявлению компании, точность подбора составляет 93,2%. На сайте Vitobox указано, что ее партнерами являются Tinkoff, ВТБ, Okko, Hatber и другие компании.

Goatea создает холодный чай на основе наноэмульсии GBD. Компоненты продукта поставляются швейцарской компанией SeedEx.

«Витаминная вода – одна из самых перспективных ниш в FoodTech в России, после того, как зарубежные игроки ушли из России или ослабили свое присутствие на этом рынке, а локальные заменители так и не набрали популярность», – рассказал сооснователь и председатель совета директоров VITOBOX Даниил Хор. 

Компании намерены создать первую в России витаминную воду с добавлением наноэмульсии GBD и чаи с минералами, витаминами и аминокислотами. Линейка продуктов будет ориентирована на конкретные задачи, например, набор мышечной массы, фокус и концентрацию, здоровье кожи, волос и ногтей.

Фото на обложке: vitobox

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