Финтех-стартап Vivid Money выходцев из «Тинькофф» привлёк $17,6 млн

Финтех-стартап выходцев из «Тинькофф» привлёк $17,6 млн при оценке в $117 млн. Лид-инвестором раунда стал фонд Ribbit Capital пишет TechCrunch.

В компанию Vivid Money вложился венчурный фонд, инвестирующий в стартапы на ранней стадии.

Финтех-проект был основан в 2019 году. Vivid Money представляет из себя мобильное приложение, с помощью которого можно открывать счета, совершать платежи и переводы, инвестировать в акции. Сервис заработал в июне 2020 года.

При регистрации в Vivid Money пользователи открывают счет и виртуальную дебетовую карту Visa за €1. При желании карту можно выпустить в металлическом виде за €20. Приложение работает с Apple Pay и Google Pay.

Основали стартап бывший старший вице-президент по развитию бизнеса TCS Group Артем Яманов и бывший вице-президент по разработке новых продуктов компании Александр Емешев. TCS Group — головная компания «Тинькофф Банка» и «Тинькофф страхования», она вкладывает в проект до €25 млн.

Партнёры сервиса — немецкий SolarisBank и Visa. Пока Vivid Money работает в Германии, но компания планирует выйти на рынки других европейских стран. Сервис рассматривают как конкурента существующим в Европе необанкам N26 и Monzo.

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