Разработчик приложения Vivino добился запрета на продажу в России товаров под своим брендом

Датская компания-разработчик приложения Vivino через Роспатент добилась запрета на продажу в России товаров под своим брендом. Аналогичный товарный знак был ранее зарегистрирован гражданином РФ, с его использованием продавались винные бокалы и другие товары

Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента вынесла решение о запрете на продажу в России некоторых товаров под брендом Vivino, пишет РБК.

Жалобу на неправомерное использование бренда подавала владелец товарного знака Vivino — датская компания Vivino ApS, которая разработала одноименное мобильное приложение для выбора вина. Она зарегистрировала в Роспатенте товарный знак в январе 2022 года с исключительными правами на его использование.

Аналогичный товарный знак в феврале 2022 года зарегистрирова житель Татарстана Александр Каспин, после чего передал лицензию на использование знака компании ООО «Подарки оптом». Эта компания продавала под брендом Vivino бокалы для напитков.

Vivino пожаловалась на неправомерное использование знака, в ответ на что Каспин указал на отсутствие планов датской компании использовать этот знак, а разработанное компанией приложение не является уникальным.

В Роспатенте отметили, что приложение Vivino постановили, что приложение Vivino было известно в России до регистрации Каспиным товарного знака, а реализуемая по лицензии продукция под данным товарным знаком может вводить потребителей в заблуждение.

С зарегистрированного Каспиным товарного знака частично сняли правовую охрану, теперь под ним запрещено продавать некоторые товары, связанные с употреблением вина, например, бокалы, штопоры и предметы для хранения вина и пива.

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