Студия 3D-анимации с российскими корнями Vivix привлекла инвестиции от «ТилТех Капитал»

Фонд «ТилТех Капитал» инвестировал в студию производства 3D-анимации полного цикла Vivix . Сумма сделки не раскрывается. Стартап создает графические франшизы на стыке анимации и гейминга, сообщил RB.ru представитель инвестора.

Средства будут направлены на разработку киберпанковой 3D-франшизы. Она будет рассказывать о приключениях робота в мире без людей. Vivix планирует сформировать вселенную за пределами самого сериала.

Выход первого продукта в разрабатываемой вселенной — короткометражной истории — запланирован на 2021 год. Мини-сериал для дистрибьюции на стриминговых платформах будет доступен в начале 2023 года. По предоставленным данным, переговоры уже ведутся как с российскими, так и с международными площадками.

Также Vivix ставит своей целью выход на рынок контента США.

Команда стартапа была сформирована в 2019 году. В компании более 20 3D-художников с опытом работы над мировыми анимационными, игровыми и кинопроектами. Большинство из них — выходцы из России с опытом международных 3D-проектов, включая сериал «Любовь, Смерть и Роботы» от Netflix, фильмы и сериалы Star Wars, Marvel и DC, а также игровые проекты League of Legends, Call of Duty, Cyberpunk 2077 и другие.

Vivix создает креативные истории, полностью виртуальных персонажей, окружение, анимацию и спецэффекты с фокусом на молодежную аудиторию поколений миллениалов и зумеров.

Среди реализованные проектов — выполненный в игровом движке Unreal Engine анимационный пилот для онлайн-кинотеатра ivi и геймплей-трейлер для игровой студии Европы.

Основателями Vivix являются Илья Кузюк, ранее работавший в «Ренессанс Капитал» и Илья Мозжухин, участвовавший в создании сериала «Любовь, Смерть и Роботы».

«Мы наблюдаем появление целого поколения людей, выросших на компьютерных играх и детской 3D-анимации, что является драйвером более чем 10-кратного роста спроса на 3D-анимацию для молодых взрослых за последние год», — отметил Кузюк.

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