VK списала около 10 млрд рублей из-за обесценения доли в «Aliexpress Россия»

Холдинг VK списал 9,87 млрд рублей из-за обесценения доли в совместном предприятии (СП) «Aliexpress Россия». Это произошло на фоне экономической неопределенности, которая частично затронула рынок электронной коммерции, сообщается в отчете VK.

Указанная сумма включает обесценение goodwill (будущих экономических выгод) на 4,47 млрд рублей.

Также VK списала 2,96 млрд рублей из-за обесценения своей доли в «О2О-холдинге» (включая обесценение goodwill в 1,57 млрд рублей) — из-за решения прекратить работу такси-сервиса «Ситимобил».

У VK в «Aliexpress Россия» сейчас 15%, СП развивается в рамках партнерства с РФПИ, USM и Alibaba Group.

«О2О-холдинг» занимается транспортом и фудтехом, VK развивает СП совместно со Сбербанком, партнерам принадлежит по 45%.

С отчетностью VK за первый квартал 2022 года вы можете ознакомиться здесь.

Фото на обложке: VK