Выручка VK за 2022 год выросла почти до 100 млрд рублей

В 2022 году выручка VK выросла на 19% и составила 97,8 млрд рублей. Основным источником дохода стала онлайн-реклама. Наиболее активным среди рекламодателей остается сегмент среднего и малого бизнеса. С финансовыми результатами ознакомился RB.RU.

За отчетный период выручка от онлайн рекламы увеличилась на 29%, до 56,9 млрд рублей по сравнению с показателями предыдущего года. По данным компании, рекламная выручка выросла за счет притока рекламодателей на фоне роста аудитории и ее вовлеченности на ключевых площадках VK.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 8,9% — до 20 млрд рублей на фоне роста рентабельности в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса», убыток сократился с 15,3 млрд рублей до 2,9 млрд рублей, пользователи сервисов VK составляли более 90% месячной аудитории рунета.

Выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» («ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», почта Mail.ru, VK Клипы) увеличилась на 22% за год и достигла 75,1 млрд рублей.

(«ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», почта Mail.ru, VK Клипы) увеличилась на 22% за год и достигла 75,1 млрд рублей. Выручка сегмента «Образовательные технологии» выросла на 4% в 2022 году до 11 млрд рублей.

Самым быстрорастущим сегментом VK в четвертом квартале стали «Технологии для бизнеса». За год он вырос на 83% в годовом выражении, до 5,8 млрд рублей.

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