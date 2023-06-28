VK выкупила у «Альфа-банка» право на аренду «Дома Зингера» в Петербурге

VK выкупила у «Альфа-банка» право аренды «Дома Зингера» в Петербурге. Там сейчас располагается офис «ВКонтакте».

Корпорация стала владельцем 100% ЗАО «Зингер», говорится в сообщении компании. По информации «Делового Петербурга», стоимость сделки составила 2,3 млрд рублей.

Начиная с 2010 года в здании находится штаб-квартира принадлежащей VK соцсети.

«Зингер» в 1999 году заключил со Смольным договор об аренде здания на 49 лет. Объект признан федеральным памятником, выкупить целиком его невозможно. Договор действует до 2048 года. Таким образом, VK сможет пользоваться зданием в течение 25 лет.

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