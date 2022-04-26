Основную разработку российского аналога App Store и Google Play ведет VK — Минцифры

Минцифры договорилось с крупными российскими IT-компаниями о создании отечественного магазина приложений, основную разработку ведет VK, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

«Минцифры договорилось с крупными российскими бигтех-компаниями о создании магазина приложений. Основную разработку ведет группа компаний VK. Важный момент — магазин создается не за бюджетные деньги и в кооперации с другими цифровыми экосистемами», — сообщил Шадаев.

Глава Минцифры также добавил, что первая бета-версия отечественного магазина приложений появится до конца мая.

В начале апреля стало известно, что принять участие в разработке российской замены App Store и Google Play могут как минимум три крупные российские IT-компании — «Сбер», «Яндекс» и VK. Тогда же сообщалось, что правительство еще не выбрало главного разработчика российского аналога.

21 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить разработку российского магазина приложений до 1 июня.

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