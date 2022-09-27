Приложения VK исчезли из App Store

Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина приложений App Store. В Google Play оно по-прежнему доступно.

Другие приложения холдинга — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ — тоже исчезли из App Store. «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru» также невозможно найти в магазине.

Компания подтвердила блокировку своих приложений. VK обратилась за разъснением в Apple, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

Уже установленные сервисы продолжаютт работать в обычном режиме, добавили представители VK.

Ранее VK закрыла сделку по покупке у «Яндекса» контентных платформ «Дзен» и «Новости». Одновременно компания полностью продала «Яндексу» сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре выкупила у «О2О Холдинг».

Сделки закрыты после получения разрешений со стороны регулирующих органов. Результаты работы платформ «Дзен» и «Новости» будут консолидированы в отчетности VK с третьего квартала текущего года.

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