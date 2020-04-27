«ВКонтакте» запустила автопродвижение товаров

Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о запуске автопродвижения товаров. Рекламный инструмент привлекает новую аудиторию с помощью лучших предложений «Магазина» и возвращает пользователей, которые уже просматривали ассортимент. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Алгоритмы сами находят товары с самыми высокими показателями и предлагают их пользователям, которые вероятнее всего сделают покупку, отметили в соцсети.

Для автопродвижения нужно нажать кнопку «Продвигать» в разделе «Товары». Затем необходимо указать дневной лимит и написать текст двух объявлений: для тех, кто уже просматривал каталог «Магазина», и тех, кто увидит ассортимент впервые. Рекламодатель может оставить объявление только для одной аудитории.

«Затем всю работу сделают алгоритмы. В рекламе для новой аудитории они покажут самые популярные товары "Магазина" — причем именно тем людям, которые вероятнее всего перейдут к покупке. В рекламе для тех, кто уже знаком с ассортиментом, алгоритмы предложат товары из просмотренных — но тоже с самыми высокими показателями», — заявили в компании.

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