Авторы контента «ВКонтакте» смогут получать выплаты без регистрации самозанятости или юрлица. Соцсеть сама будет вычитать НДФЛ и перечислять авторам средства после вычета налогов. Деньги можно вывести на карту, счет или кошелек.

«ВКонтакте» позволила авторам получать деньги за контент без регистрации самозанятости, юрлица или ИП. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Компания самостоятельно вычтет НДФЛ в размер 13% для резидентов или 15% для нерезидентов. Сумму после вычета налогов «ВКонтакте» перечислит авторам. Деньги можно получить на кошелек, счет или карту.

«ВКонтакте» запустила кабинет для авторов контента, зарегистрированных как самозанятые, ИП или юрлица в феврале 2023 года. По собственным данным, за год работы через кабинет выплатили 564 млн рублей.

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