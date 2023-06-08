VK начала тестировать беспарольную авторизацию по биометрии

VK начала тестировать беспарольную авторизацию по биометрчиеским данным – отпечатку пальцев или изображению лица. Сейчас OnePass пробуется на части пользователей «ВКонтакте», полноценный релиз запланирован на лето 2023 года.

VK приступила к тестированию OnePass – системы авторизации по биометрии без ввода пароля. Об этом компания сообщила на своем сайте.

OnePass использует электронные ключи passkeys, работающие по стандарту авторизации WebAuthn. С помощью системы войти в аккаунт можно через Touch ID или Face ID – по отпечатку пальцев или изображению лица.

В VK подчеркнули, что данные по авторизации обрабатываются на устройстве пользователя и не передаются в сервисы.

«В перспективе пользователи смогут входить по Face ID, Touch ID и другим подобным способам авторизации также на более чем 66 000 сервисов наших партнеров», – отметил директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов.

OnePass тестируется на части пользователей «ВКонтакте», полноценный релиз запланирован на лето 2023 года.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock