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VK начала тестировать беспарольную авторизацию по биометрии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK начала тестировать беспарольную авторизацию по биометрчиеским данным – отпечатку пальцев или изображению лица. Сейчас OnePass пробуется на части пользователей «ВКонтакте», полноценный релиз запланирован на лето 2023 года.

VK начала тестировать беспарольную авторизацию по биометрии

VK приступила к тестированию OnePass – системы авторизации по биометрии без ввода пароля. Об этом компания сообщила на своем сайте.

OnePass использует электронные ключи passkeys, работающие по стандарту авторизации WebAuthn. С помощью системы войти в аккаунт можно через Touch ID или Face ID – по отпечатку пальцев или изображению лица. 

В VK подчеркнули, что данные по авторизации обрабатываются на устройстве пользователя и не передаются в сервисы.

«В перспективе пользователи смогут входить по Face ID, Touch ID и другим подобным способам авторизации также на более чем 66 000 сервисов наших партнеров», – отметил директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов.

OnePass тестируется на части пользователей «ВКонтакте», полноценный релиз запланирован на лето 2023 года.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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