VK начала тестировать беспарольную авторизацию по биометрии

VK начала тестировать беспарольную авторизацию по биометрчиеским данным – отпечатку пальцев или изображению лица. Сейчас OnePass пробуется на части пользователей «ВКонтакте», полноценный релиз запланирован на лето 2023 года.
VK приступила к тестированию OnePass – системы авторизации по биометрии без ввода пароля. Об этом компания сообщила на своем сайте.
OnePass использует электронные ключи passkeys, работающие по стандарту авторизации WebAuthn. С помощью системы войти в аккаунт можно через Touch ID или Face ID – по отпечатку пальцев или изображению лица.
В VK подчеркнули, что данные по авторизации обрабатываются на устройстве пользователя и не передаются в сервисы.
«В перспективе пользователи смогут входить по Face ID, Touch ID и другим подобным способам авторизации также на более чем 66 000 сервисов наших партнеров», – отметил директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов.
OnePass тестируется на части пользователей «ВКонтакте», полноценный релиз запланирован на лето 2023 года.
Фото на обложке: XanderSt /
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