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VK создаст собственный CDN-сервис на случай отключения YouTube

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

VK планирует установить собственный CDN-сервис на сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента у пользователей. Сервис позволит загружать контент не с центрального сервера, который может быть расположен за тысячи километров, а из ближайшей точки присутствия CDN.

VK создаст собственный CDN-сервис на случай отключения YouTube

Компания сейчас договаривается с операторами об установке кэширующих серверов. Помимо этого, VK переманивает популярных блогеров с YouTube на свои сервисы, заключая с ними контракты, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Эксперты считают, что своя CDN позволит компании подготовиться к скачку трафика в случае отключения YouTube. Представители VK отметили, что строительство такой сети связано с растущей популярностью сервисов, например, трафик «ВКонтакте» в 2022 году вырос более чем в два раза.

  • В 2022 году выручка VK выросла на 19% и составила 97,8 млрд рублей. Основным источником дохода стала онлайн-реклама. Наиболее активным среди рекламодателей остается сегмент среднего и малого бизнеса.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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