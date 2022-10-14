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«ВКонтакте» защитит личное пространство пользователей новым набором настроек

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«ВКонтакте» добавила режим «личного пространства» для ограждения пользователей от излишнего внимания. Режим изменит настройки приватности на неделю, чтобы контактировать с пользователем мог только ограниченный круг лиц.

«ВКонтакте» защитит личное пространство пользователей новым набором настроек

Новый режим включается в настройках приватности профиля «ВКонтакте».

После активации режима писать и звонить пользователю смогут только друзья и друзья друзей, добавляться в друзья – только друзья друзей. Профиль пользователя на это время станет закрытым, добавлять его в чаты или отмечать на фотографиях смогут только друзья.

В VK отметили, что режим будет актуален для тех, кто столкнулся с излишним или нежелательным вниманием. Пользователи с включенным режимом будут видеть в ленте материалы об улучшении ментального здоровья, добавили в компании.

Фото на обложке: An147yus / Shutterstock

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