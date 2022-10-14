«ВКонтакте» защитит личное пространство пользователей новым набором настроек

«ВКонтакте» добавила режим «личного пространства» для ограждения пользователей от излишнего внимания. Режим изменит настройки приватности на неделю, чтобы контактировать с пользователем мог только ограниченный круг лиц.
Новый режим включается в настройках приватности профиля «ВКонтакте».
После активации режима писать и звонить пользователю смогут только друзья и друзья друзей, добавляться в друзья – только друзья друзей. Профиль пользователя на это время станет закрытым, добавлять его в чаты или отмечать на фотографиях смогут только друзья.
В VK отметили, что режим будет актуален для тех, кто столкнулся с излишним или нежелательным вниманием. Пользователи с включенным режимом будут видеть в ленте материалы об улучшении ментального здоровья, добавили в компании.
Фото на обложке: An147yus /
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