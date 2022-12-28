VK увеличит инвестиции в кибербезопасность в 2,5 раза

VK намерена в следующем году нарастить инвестиции в кибербезопасность в 2,5 раза, а также увеличить штат отвечающих за этот сегмент IT-специалистов. В текущем году компания отразила все кибератаки на свои сервисы – самым массированным подвергся магазин приложений RuStore.
О планах VK увеличить бюджет на информационную безопасность в 2023 году рассказал вице-президент компании Алексей Волков. По его словам, инвестиции в этот сегмент деятельности вырастут в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.
Волков также сообщил, что в 2023 году VK намерена увеличить штат IT-специалистов, отвечающих за кибербезопасность, но не уточнил детали. По сведениям Волкова, за последние два квартала в VK пришли на работу более 100 специалистов по кибербезопасности.
В VK также отметили, что отразили все кибератаки на сервисы компании в текущем году. Самым массированным атакам подвергся магазин приложений RuStore, но большинство атак приняли на себя социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», уточнил Волков.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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