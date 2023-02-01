VK открыла набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и Python

VK открыла набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и углубленному изучению Python. Обучение продлится три месяца, учащиеся будут работать над реальными задачами проектов VK.
О начале приема заявок на обучающую программу рассказали в пресс-службе VK. Эксперты компании проведут курсы с углубленным изучением языка Python и ручному тестированию. Заявки принимаются до 20 февраля.
На уроках по тестированию учащиеся поработают со снифферами и платформой Postman, обучатся составлению чек-листов и тест-кейсов. На курсах по Python студенты узнают, как использовать библиотеку языка для решения практических задач.
VK приглашает на курсы студентов и выпускников вузов с базовыми познаниями в тестировании и языке Python. Онлайн-обучение начнется в марте и продлится три месяца. Лучшие студенты смогут присоединиться к команде VK в качестве стажеров или сотрудников.
VK продолжает набор на оплачиваемую стажировку по разным востребованным направлениям.
Фото на обложке: metamorworks /
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