VK открыла набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и Python

VK открыла набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и углубленному изучению Python. Обучение продлится три месяца, учащиеся будут работать над реальными задачами проектов VK.

О начале приема заявок на обучающую программу рассказали в пресс-службе VK. Эксперты компании проведут курсы с углубленным изучением языка Python и ручному тестированию. Заявки принимаются до 20 февраля.

На уроках по тестированию учащиеся поработают со снифферами и платформой Postman, обучатся составлению чек-листов и тест-кейсов. На курсах по Python студенты узнают, как использовать библиотеку языка для решения практических задач.

VK приглашает на курсы студентов и выпускников вузов с базовыми познаниями в тестировании и языке Python. Онлайн-обучение начнется в марте и продлится три месяца. Лучшие студенты смогут присоединиться к команде VK в качестве стажеров или сотрудников.

VK продолжает набор на оплачиваемую стажировку по разным востребованным направлениям.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock