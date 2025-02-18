VK открыла набор на бесплатные курсы по ИИ и кибербезопасности
Платформа VK Education открыла набор на бесплатные образовательные курсы и программы по ИИ, кибербезопасности и другим IT-направлениям. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе VK.
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Программы включают «открытые онлайн-лектории в “VK Видео”, асинхронные курсы для новичков, углубленные курсы с серьезным отбором, а также программа проектной деятельности VK Education Projects», говорится в релизе.
В весенний набор вошли пять направлений и 25 курсов для разного уровня подготовки. Среди них — искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и non-tech (нетехнические специальности).
Программы разработаны под руководством экспертов VK и включают практические занятия, а также разбор кейсов, связанных с сервисами компании: «ВКонтакте», «Одноклассники», VK Tech, «Почта» и «Облако Mail». По итогам обучения студенты сформируют портфолио, лучшие участники программ смогут претендовать на стажировку или оффер в VK.
Кроме того, студентам стала доступна программа проектной деятельности VK Education Projects, в которой можно найти бизнес-кейсы для домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ. Среди направлений прикладных проектов — анализ данных и машинное обучение, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и работа с продуктом.
В январе VK Education и НИУ ВШЭ объявили о запуске в Санкт-Петербурге Школы информатики, физики и технологий для подготовки специалистов в области ИИ: разработчиков информационных систем, системных архитекторов и других.
Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock / FOTODOM
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