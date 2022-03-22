VK готов принять на работу более 1 тыс. IT-специалистов

Компания VK готова принять на работу более 1 тыс. IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа иностранных заказов, сообщил первый замгендиректора VK Владимир Габриелян.

«Я считаю, что задача российских игроков рынка и правительства, и Госдумы реализовать тот комплекс мер, который позволит поддержать компании, которые столкнулись с уменьшением количества зарубежных заказов», — передает ТАСС слова Габриеляна.

По его словам, VK уже приступила к работе по этому направлению. Сегодня холдинг готов принять больше 1 тыс. IT-специалистов на работу. При этом компания готова принимать на работу не только отдельных сотрудников, но и целые команды, подчеркнул Габриелян.

Замгендиректора VK также добавил, что те лидирующие позиции, которые на сегодняшний день есть у отечественных компаний на российском рынке — это заслуга айтишников. «Самое важное для нашей отрасли и ее будущего — это не потерять этих ребят, а обеспечить им соответствующие истории. Поэтому я бы хотел, чтобы мы все на этом сосредоточились», — указал он.

Увеличение инвестиций, которые VK осуществляет в аудио- и видео-сервисы, позволит удовлетворить возникший спрос, считают в компании

Накануне о расширении набора IT-специалистов также сообщила МТС. В компании открыты вакансии для более 500 программистов и разработчиков.

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