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В «ВКонтакте» появился новый HR-инструмент для малого и среднего бизнеса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В «ВКонтакте» появился новый HR-инструмент для малого и среднего бизнеса. Администраторы теперь могут искать сотрудников прямо внутри сообществ.

В «ВКонтакте» появился новый HR-инструмент для малого и среднего бизнеса

О введении новой функции сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Для того, чтобы создать вакансию, нужно перейти в панель администратора сообщества на платформе «Бизнес ВКонтакте», нажать кнопку «найти сотрудника» и ввести необходимые данные.

Вакансия будет опубликована в ленте вакансий на сервисе «VK Работа» и в специальном разделе «ВКонтакте», сообщили в соцсети.

«В своем сообществе они [предприниматели] уже могли создавать сайты, запускать рекламу или публиковать карточки товаров. Теперь мы дали возможность находить сотрудников, не отвлекаясь на сторонние ресурсы», – отметила управляющий директор сервиса «VK Работа» Алла Аршевская.

При отклике на вакансию соискатель попадет в раздел «работа». Если у него не было резюме, он сможет создать его прямо в соцсети. Если пользователь уже откликался на предложения о работе, ему нужно будет нажать на кнопку «откликнуться».

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Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

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