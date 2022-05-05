VK в «Огне»: «Газпромбанк» объединил подписки после покупки холдинга

«Газпром-медиа» решил объединить экосистемные подписки VK и «Огня» в формате единого продуктового предложения. Речь идет о «VK Музыка», Delivery Club, «Самокат» и других сервисах VK. До этого ее партнерами были компании группы «Газпром», «Лента», «Ситилинк», онлайн-кинотеатры ivi и Premier.

Интеграцию в рамках акции подтвердили в VK. Решение о масштабировании проекта будет принято после оценки первых результатов, сообщил «Коммерсантъ».

Глава Telecom Daily Денис Кусков отметил, что «Газпромбанк» сейчас фактически развивает сразу четыре программы лояльности и, вероятно, ищет возможности для унификации и консолидации рынка программ лояльности. Замгендиректора MediaHills Дмитрий Колесов полагает, что объединение подписок могло бы быть выгодно двум сторонам, так как появление в VK Combo новых подписок позволит расширить предложение, а для «Огня» это способ доступа к молодой аудитории соцсети «ВКонтакте».

Специалисты предположили, что в дальнейшем на рынке экосистемных подписок останется до пяти игроков. Объединение начнется, когда действующие игроки выяснят, какие сервисы важнее для удержания подписчиков, и начнут активно захватывать эти конкурентные поля.

В 2021 году «Сеть парнерств» при поддержке «Газпромбанка» объявила о запуске «Огня». Зимой того же года «Газпром-медиа» стал акционером VK. Тогда в холдинге говорили, что VK продолжает сохранять статус независимой экосистемы и развивать собственную экосистему.

Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock