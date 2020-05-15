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«ВКонтакте» рассказала, что покупают пользователи в период самоизоляции

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«ВКонтакте» рассказала, как изменилось отношение пользователей к товарам в период самоизоляции. Юзеры присматривают недвижимость, обустраивают быт, не перестают заботиться о своем внешнем виде и полноценно питаться. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» рассказала, что покупают пользователи в период самоизоляции

Количество заказов в категории «Продукты питания» в начале карантина увеличилось на 86% по сравнению с периодом до изоляции. Пользователи активно заказывали в магазинах с доставкой свежие овощи, хлеб, молочные продукты, рыбу и мясо.

На второй неделе самоизоляции заметно выросло число покупок в категории «Еда на заказ». Доставку блюд из кафе и ресторанов оформили на 35% больше пользователей, чем на первой неделе.

В начале карантина в соцсети резко возросло количество заказов в категории «Электроника» — на 60% в среднем по России. Число заказов в категории «Услуги» увеличилось на 50%.

На второй неделе самоизоляции пользователи чаще просматривали товары из категорий «Дом и дача» и «Недвижимость». Так, в Москве интерес к недвижимости вырос на 40%, а в Архангельске к товарам для дома и дачи — на 143%. 

Также повысился интерес к категориям «Гардероб», «Красота и здоровье», «Детские товары» и «Домашние питомцы».

Фото: Marina Stroganova / Shutterstock

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15 мая 2020

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17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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